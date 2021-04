Basia Kurdej-Szatan wrzuciła zdjęcie bez grama makijażu. Miała ważny powód

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan należą do najbardziej udanych, gwiazdorskich małżeństw. Podczas gdy inne znane pary przechodzą wzloty i upadki, oni wydają się być po prostu szczęśliwi. Na świat przyszło ostatnio drugie dziecko pary, synek Henio. W opiece nad chłopcem pomaga starsza córka, Hania. Dzisiaj Basia Kurdej-Szatan dodała zdjęcie z mężem, które zachwyciło internautów i znajome gwiazdy.

"Wszystkiego najlepszego, kochanie"

"Kocham to zdjęcie, było szczęście, miłość, błogość, cyce jak donice pełne mleka, wspólne niewyspanie się i jednoczesna radocha i spełnienie. @rafal.szatan_this_is_me abyś był zawsze najszczęśliwszy i spełniał swoje marzenia" - napisała gwiazda.

Followersi komentujący fotografię przyłączają się do życzeń. "Niech tak wyjątkowe chwile nigdy Was nie opuszczają Jesteście dla nas idealną rodziną. Bardzo Kochamy". "Bije od Was niesamowite szczęście i miłość @rafal.szatan_this_is_me bądź zawsze taki radosny i szczęśliwy! Kochajcie się mocno spełnienia marzeń".