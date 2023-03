W kolekcji znalazły się topy, longsleeve, sukienka oraz bielizna (w rozmiarach od S do L) utrzymane w bieli oraz czerni. Wystarczy skomponować je z wygodną parą klasycznych jeansów, by być gotowym zarówno na weekendowy wypad z przyjaciółmi, jak i do codziennego spędzania czasu w mieście. Tym razem, na ubraniach nie znajdziemy logotypu marki. Kampania Basic Organic jest kwintesencją minimalizmu. Lekka estetyka, dbałość o detal i rozsądne ceny to recepta na wiosenny sukces Hibou.