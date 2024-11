Batalia sądowa z byłym partnerem mocno ją zmieniła

Aneta Zając , jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, po długiej przerwie wróciła do telewizji, by świętować 20-lecie kultowego serialu "Pierwsza miłość" . Spotkanie w programie "Halo tu Polsat" nie przeszło bez echa – fani zauważyli, jak bardzo zmieniła się gwiazda.

Kolejne lata nie były dla Anety Zając łatwe, a media regularnie donosiły o konfliktach związanych z opieką nad dziećmi i sprawami finansowymi. W lutym 2023 roku pojawiły się informacje, że Mikołaj Krawczyk może zalegać z alimentami, co miało trwać od czerwca 2017 do lipca 2021 roku. Według doniesień prokuratury aktor miał nie wywiązywać się ze swoich obowiązków alimentacyjnych, co doprowadziło do narastania zaległości wobec matki jego synów na sumę około 147 tysięcy złotych.