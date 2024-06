Bawi się na wakacjach. Na stopy wsunęła najmodniejsze klapki

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zapracowanych kobiet w polskim show-biznesie. Jednak z początkiem czerwca postanowiła odpocząć od obowiązków i zabrać mamę oraz młodszą siostrę na wakacje do Turcji . Nie zabrakło wycieczki do Pamukkale, lotu balonem i oczywiście wygrzewania się nad basenem.

My z kolei mieliśmy okazję podpatrzeć letnie stylizacje aktorki, które pojawiły się na jej instagramowym profilu obserwowanym przez ponad dwa miliony internautów . Szczególną uwagą warto obdarzyć look z lejącą się sukienką maxi, torebką typu koszyk i klapkami, które zawładną tegorocznym sezonem wakacyjnym.

Julia Wieniawa wskoczyła w białą sukienkę maxi w czarne cętki . Model wykonany z lejącej się satyny , z dekoltem typu woda, to projekt Łukasza Jemioła. Idealnie pasuje zarówno na romantyczny spacer po plaży, jak i oficjalne letnie przyjęcie. Satynowe kreacje na ramiączkach są niezwykle efektowne i od kilku sezonów bardzo popularne, ale warto wiedzieć, że eksponują każdy ewentualny "mankament" sylwetki.

Wieniawa nie ukrywa też swojego uwielbienia do torebek słynnej marki Jacquemus. Latem nosi tę w formie dużego koszyka z jasnoróżowymi wstawkami. Stylizację uzupełniła ponadto wąskimi okularami przeciwsłonecznymi i delikatną biżuterią. Wyszło naprawdę kapitalnie. Każda z nas będzie w stanie odtworzyć tego lata ów outfit znacznie mniejszym kosztem.

