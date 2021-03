Beata Chmielowska-Olech jest właścicielką dworu, który zna cała Polska. Pałacyk jest naprawdę okazały

Piękna redaktorka zadebiutowała na szklanym ekranie w wieku 23 lat. Wtedy to zaczęła prowadzić “Teleexpress junior”. Widzowie polubili ją tak bardzo, że władze stacji postanowiły przenieść ją do "dorosłej" wersji programu. Tym samym, prezenterka prowadzi ten popularny program informacyjny już od 22 lat.

Rodzina ponad wszystko

Beata Chmielowska-Olech jest od kilkunastu lat żoną Damiana Olecha. O jej wybranku wiadomo niewiele. Uczęszczał do szkoły wojskowej w USA, jednak porzucił plany związane z armią i zajął się biznesem. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Brunona i córki Liwii.

"Moja kariera może rozwijać się dzięki najbliższym. Rodzina bardzo mnie napędza do działania. Nie wiem, czy chciałoby mi się tak intensywnie pracować, gdyby nie mąż i dzieci".

Dwór, który zna każdy Polak

Praca w mediach to nie bułka z masłem. Wymaga wielkiego zaangażowania. Beata Chmielowska-Olech już kilkanaście lat temu postanowiła zabezpieczyć się na przyszłość. Razem z mężem w 2004 r. kupili ponad stuletni dworek we wsi Many. Wnętrza posiadłości służyły za plan zdjęciowy serialu "Złotopolscy".