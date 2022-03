Beata Tadla schudła przez problemy ze zdrowiem? "Lekarze zalecili odpoczynek"

Beata Tadla w "Dzień Dobry TVN". Wspomniała o Ukrainie

Beata Tadla, tak jak każdy, mocno przeżywa to, co obecnie dzieje się w Ukrainie. Dziennikarka w studio śniadaniówki wspomniała o tym, jak w 2014 roku znalazła się w Kijowie, skąd relacjonowała na żywo, co działo się na Majdanie. W rozmowie z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem Tadla nie kryła, że powróciły wspomnienia związane z tamtym czasem.