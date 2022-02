Jest decyzja urzędników. Córka Beaty Tyszkiewicz nie może zamieszkać z matką, by się nią opiekować

Beata Tyszkiewicz i Karolina Wajda choć zrozpaczone, pogodziły się z decyzją urzędników. Córka aktorki nie może wprowadzić się do zajmowanego przez nią mieszkania komunalnego, by zapewnić jej stałą opiekę. Teraz codziennie musi do niej dojeżdżać, co zajmuje jej godzinę w jedną stronę.