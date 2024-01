Beauty is not copy-paste, czyli prawdziwe piękno, które nie jest szablonem

Kampania zwraca uwagę, że to właśnie autentyczność, a nie powtarzalność czy upodobnianie się do innych, stanowią prawdziwy fundament piękna, bo tego, kim naprawdę jesteśmy nie da się skopiować. Beauty is not copy-paste zachęca, by bezrefleksyjną pogoń za młodością zastąpić celebrowaniem niebanalnej indywidualności, która jest esencją naszego unikatowego DNA.