Będą chrupały jak nigdy. Oto trik naszych babć

Najważniejsze są ziemniaki

Ziemniaki to podstawa tej potrawy i to przede wszystkim od nich zależy, jak będą smakowały nasze placki. Najpyszniejsze i najbardziej chrupiące będą, jeżeli wybierzemy odmianę, która zawiera jak najwięcej skrobi. Może to być Bryza, Gracja, Ibis czy Tajfun - te odmiany najlepiej nadają się do przyrządzania placków ziemniaczanych. Ich miąższ ma jasny kolor i nie zawierają w sobie dużo wody.