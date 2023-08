Polacy się zajadają. Niepokojące, co robi w ustach

Dojrzewanie ananasa to proces, który wymaga sporo czasu. W sklepach często spotykamy ananasy, które są jasnożółte, mają zielone liście i są bardzo twarde. To oznacza, że owoc jest jeszcze niedojrzały i powinien poleżeć w dobrze nasłonecznionym miejscu przez ponad tydzień. Kolejny sygnał ostrzegawczy, to odczuwalne przy jedzeniu pieczenie.