Wylej pod bratki. Wybuchną kwiatami na tygodnie

Bratki to jeden z najpopularniejszych, a zarazem najpiękniejszych kwiatów ogrodowych. Wyróżnia się wyjątkowymi, kolorowymi kwiatami. Jest naprawdę prosty w uprawie, jednak nieodpowiednia pielęgnacja może przyśpieszyć proces więdnięcia. Jak dbać o bratki, aby kwitły jak najdłużej?

Bratki, czyli fiołki ogrodowe, to wyjątkowe kwiaty, które występują w niemalże każdym kolorze. Stanowią piękną ozdobę ogrodu, ale też i balkonu. Są bardzo proste w uprawie i mają niewielkie wymagania glebowe.

W zależności od odmiany kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wszystko zależy jednak od sposobu pielęgnacji kwiatów. Jak dbać o bratki, żeby kwitły jak najdłużej? Poznaj prosty sposób, który wydłuży proces kwitnienia nawet o kilka tygodni.

Jak dbać o bratki?

Fiołek ogrodowy to roślinna dwuletnia, powstała na skutek skrzyżowania się trzech odmian fiołka. Występuje w niemalże każdym kolorze, a niektóre odmiany są wielobarwne. To jeden z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych, który często zdobi też balkony.

Bratki są proste w uprawie. Nie wymagają żadnych specjalistycznych zabiegów. W zależności od odmiany kwitną wczesną wiosną, latem, a nawet jesienią. Jak dbać o bratki, żeby kwitły jak najdłużej? Zadbaj o odpowiednią ziemię. Bratki najlepiej czują się w lekkiej, żyznej ziemi o lekko kwaśnym pH. Znajdziesz ją z w każdym sklepie ogrodniczym.

Jeśli chcesz, żeby bratki kwitły jak najdłużej, podlewaj je regularne. To najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Fiołki ogrodowe są bardzo wrażliwe na przesuszenie, ale też na przelanie. Trzeba znaleźć balans.

Jak podlewać bratki, żeby ich nie przelać? Podlewaj roślinę rano lub wieczorem. Używaj miękkiej i odstanej wody. Skieruj strumień bezpośrednio na korzenie. Unikaj polewania liści czy łodyg, bowiem może doprowadzić to do rozwoju choroby grzybowej. Jeśli uprawiasz bratki na balkonie, zadbaj o to, aby na dnie donicy znajdował się drenaż. Trzymaj się tych zasad, a bratki będą kwitły tygodniami.

Czym nawozić bratki?

Bratki mają niewielkie wymagania glebowe. Najlepiej czują się żyznej, lekko kwaśnej ziemi. Odpowiednie podłoże zapewni roślinie optymalne warunki do wzrostu, a nawożenie nie będzie konieczne. Mimo to, raz na jakiś czas warto odżywić roślinę, aby przyśpieszyć jej rozwój i przedłużyć okres kwitnienia.

Czym nawozić bratki? Wykorzystaj gotowy biohumus, a jeśli jesteś zwolennikiem naturalnych nawozów, zasil roślinę nawozem z fusów kawy czy skórek od banana. Jak go zrobić? Rozdrobnij skórkę z kilku owoców na mniejsze fragmenty, wrzuć do słoika i zalej je wodą. Całość pozostaw na dwa tygodnie i co jakiś czas mieszaj.

Jak często nawozić bratki? Wystarczy zrobić to raz w roku, po zimie, chwilę przed rozpoczęciem kwitnienia.

