Nie wyrzucaj więcej skórek od ogórka. Przydadzą się w domu i ogrodzie

Nie wyrzucaj skórki od ogórka. Dzięki nim pozbędziesz się szkodników

Ogórki to zdrowe i soczyste warzywa, które niemal nie zawierają kalorii. Obfitują one za to w liczne witaminy, takie jak witamina A, witamina B3, B6, B12 czy minerały takie jak potas, fosfor czy żelazo. Nic więc dziwnego, że w trakcie sezonu sięgamy po nie tak często. Podczas przygotowywania potraw z ogórków pozbawiamy je skórki, które potem lądują w koszu. Można jednak je wykorzystać w walce z mrówkami, które to tak często zasiedlają nasze ogrody.