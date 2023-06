Wystarczy kropla. Pelargonie będą kwitnąć jak szalone

Dodaj kroplę do wody. Pelargonia obsypie się kwiatami

Pierwsze nawożenie powinno odbyć się dwa tygodnie po zasadzeniu pelargonii, czyli na początku czerwca. Najlepszy nawóz do pelargonii to taki, który zawiera wysoką dawkę potasu i stosunkowo niewiele azotu. Chociaż azot jest pierwiastkiem, którego potrzebuje każda roślina, osłabia on rozwój kwiatów. Do dokarmiania pelargonii można użyć zarówno sklepowego nawozu, jak i takiego, który przygotujesz w domu, bazując na naturalnych składnikach.