Będzie hitem jesieni. Tę kurtkę nosi Lewandowska i Cichopek

Poszukiwanie idealnej kurtki na okres przejściowy czas start. Trwające lato dla wielu z nas nie jest przeszkodą, by zacząć uzupełniać szafę na jesień. Co więcej, to bardzo dobra taktyka, zwłaszcza jeśli chcesz mieć w garderobie same perełki, które im bliżej września i października, tym stają się coraz trudniej dostępne.