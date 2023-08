"Lewa" chodzi w niej non stop. Jak stylizować czapkę bejsbolówkę?

Poważny charakter garnituru z łatwością przełamie czapka z daszkiem. Bejsbolówka damska pozwala połączyć to, co swobodne z tym, co formalne. Współczesna moda przestaje być jednoznaczna, a konfrontowanie ze sobą z pozoru niepasujących do siebie rzeczy, stanowi najmocniejszą tendencję ostatnich lat.