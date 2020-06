Matylda Damięcka nie wytrzymała: "Nie jestem człowiekiem?"

– Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia - mówią od kilku dni niektórzy politycy. Aktorka i rysowniczka Matylda Damięcka napisała wiersz i wyrecytowała go tak, że trudno przejść obok niego obojętnie. Oddaje bowiem uczucia wielu Polaków, którzy czują się obrażeni słowami prezydenta.

Matylda Damięcka odpowiada Andrzejowi Dudzie (East News)