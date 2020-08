Beyonce w butach polskiej projektantki. "Zagrały" w teledysku "Mood 4 Eva"

Najnowszy album muzyczny Beyoncé już bije rekordy popularności. 31 lipca wokalistka zaprezentowała długo wyczekiwaną płytę "Black is King", a wraz z nią pokazała trwający aż 85 minut film na platformie Disney+. Okazuje się, że do klipu "MOOD 4 EVA" włożyła buty od polskiej projektantki Magdy Butrym.

W jednej ze scen, gdzie Beyonce siedzi w fotelu przy stole i czyta gazetę poranną, ubrana jest w ręcznik na głowie, okulary przeciwsłoneczne i właśnie buty Magdy Butrym. To klapki-mule na obcasie, które wykonane są z aksamitnego materiału i ozdobione wielką kokardą. Pochodzą z kolekcji 2018.

To nie pierwszy sukces polskiej projektantki. Ubrania Butrym w swojej szafie ma m.in. Kendall Jenner czy Dua Lipa. Belgrade Dress pokochały kobiety na całym świecie.

Jako pierwsza Kim Kardashian okazała zainteresowanie Butrym. - Siedziałam w jednej z paryskich kawiarni, kiedy podeszła do mnie jej menedżerka i spytała, co mam na sobie. Zaprosiła mnie do stolika i poznałam Kim, która później założyła moje rzeczy - komentowała w mediach.