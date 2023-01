Bez cekinów i bez pompy. Tak Sandra Kubicka powitała nowy rok

W przeciwieństwie do gwiazd, które w noworocznych dniach zalały Instagram zdjęciami cekinów, srebra i wysokiego połysku - Sandra Kubicka pojawiła się w codziennej, wygodnej i zwyczajnej stylizacji. Może jednak nie do końca tak "zwyczajnej", bo spodnie w soczystym kolorze przykuwają wzrok równie skutecznie, co połyskujące kamienie.