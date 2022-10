Bez skrępowania chwycił ją za piersi. Dziś to nie do pomyślenia

"TM promuje jedynie seksistowskie postawy i utrwala sztuczny, patriarchalny kanon, stawiając jednych nad drugimi. Tym bardziej zastanawia mnie, jak to możliwe, że w dobie body positive i walki o to, by nie oceniać niczyjej fizyczności, istnieje jeszcze taki program. Naprawdę dla kogoś to rozrywka?" - czytamy pod postem.