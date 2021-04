Agata Wiśniewska była pierwszą modelką plus size w "Top Model". Co robi dziś?

Jeszcze kilka lat temu wszyscy uczestnicy programu "Top Model" musieli spełnić wyśrubowane kryteria odpowiedniego wzrostu i wagi. Z czasem uległy one rozluźnieniu, jednak w show wciąż brakuje miejsca dla wyraźnie starszych modelek i modeli lub tych, którzy reprezentują kategorię "plus size". Tymczasem w Stanach jedną z edycji wygrała, ważąca 85 kilogramów, Whitney Thompson.

Miejsce dla plus size w świecie mody

Sam świat mody otwiera się jednak coraz bardziej na wszelkie odstępstwa od, do niedawna jedynej słusznej, "normy" w postaci rozmiaru zero. Na rynku świetnie radzą sobie takie modelki jak Ashley Graham czy Barbie Ferreira, a na polskim podwórku np. Joanna Cesarz oraz Ewa Zakrzewska.

Agata Wiśniewska, która nie bała się spróbować swoich sił w "Top Model" ma duże szanse, by do nich dołączyć. Na co dzień atrakcyjna szatynka pracuje w salonie sukien ślubnych, gdzie dba, aby wszystkie kobiety, niezależnie od tego jaki rozmiar noszą, czuły się w dniu ślubu wyjątkowo.