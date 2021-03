Beżowy blond na włosach. Do jakiej urody pasuje?

Beżowy blond to kolor, który nie ma ani ciemnych, ani jasnych tonów. Jest odcieniem pomiędzy jasnym, platynowym blondem, a ciemnym blondem. Pasuje do właściwie wszystkich rodzajów urody - świetnie będą w nim wyglądać panie o niebieskich, zielonych lub brązowych oczach, a także te, które mają piegi.

W przeciwieństwie do bardzo jasnych lub bardzo ciemnych kolorów, beżowy blond może być trudny do uzyskania na włosach w domowych warunkach. Jeśli nie chcemy mieć na głowie plam ani zbyt ciemnych lub zbyt jasnych pasm, to najlepiej udać się do specjalisty. Doświadczony fryzjer wykona bezpieczną i profesjonalną koloryzację, której efekt z pewnością was zadowoli.