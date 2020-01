WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Bezsenność kobiet z pokolenia X. Jak styl życia wpływa na sen? Kim są ludzie z pokolenia X? Dotyczy to osób urodzonych pomiędzy rokiem 1965 a 1980. Jak się okazuje, większość kobiet z tego właśnie pokolenia boryka się z bezsennością i wieczną troską o najbliższych. Damska część pokolenia X, śpi zaledwie 6-7 godzin, co oznacza, że w porównaniu do swoich rodziców czy dzieci w ogóle nie wysypiają się, czego konsekwencją pozostaje bezsenność. Dlaczego tak się dzieje? Bezsenność najbardziej dotyka kobiet z pokolenia X (123RF) Wiele wskazuje na to, że kobiety z pokolenia X przeżywa permanentny stres, głównie związany z rodziną, finansami czy pracą. Często panie urodzone pomiędzy 1965 a 1980 rokiem odczuwają większą presję odpowiedzialności za rodzinę i nierzadko również stresują pogodzeniem kariery z życiem prywatnym. Choć na przestrzeni wieków rola kobiety całkowicie się zmieniła, największą konsekwencję odczuwają panie z pokolenia X. Kobiety pokolenia X – kłopoty finansowe W porównaniu z innymi pokoleniami, pokolenie X boryka się z większymi trudnościami finansowymi. Bardzo wiele osób popada w długi, co bezpośrednio wiąże się ze zmianami w przypadku utrzymania czy codziennego życia. Nic dziwnego w tym, że kobiety z pokolenia X czując się odpowiedzialne za swoje rodziny, coraz częściej i intensywniej rozmyślają na temat poprawy jakości życia, a tym samym wywołują stresogenne czynniki bezpośrednio wpływające na uczucie bezsenności. Kobiety pokolenia X – wahania hormonalne U kobiet z pokolenia X stres wzmaga się szczególnie w latach poprzedzających pojawienie się menopauzy, która najczęściej występuje wieku 51 lat. Sen to podstawa zachowania prawidłowej higieny ciała i umysłu, ale ze względu na "burzę hormonalną", którą przechodzi wiele kobiet pokolenia X, prawidłowy rytm odpoczynku zostaje zaburzony. Bezsenność, niespodziewane nocne pobudki to tylko niektóre z konsekwencji permanentnego stresu. Choć większość pań nie odczuwa negatywnych skutków ubocznych menopauzy, część kobiet z pokolenia X niestety boryka się ze zmianami nastroju, brakiem energii, problemem z koncentracją czy bólami piersi. Zobacz także: Plaga naszych czasów dotyka coraz młodszych Kobiety pokolenia X – niespełnione oczekiwania Jak wynika z powyższych informacji, na kobietach z pokolenia X ciąży większa odpowiedzialność niż w poprzednich generacjach. Zależy im na jak najlepszej pracy i rozwijaniu kariery, a także ustabilizowaniu relacji rodzinnych. Kobiety te mają wobec siebie bardzo duże wymagania, którym niekiedy nie potrafią sprostać, przez co kolejne miesiące i lata stają się dla nich prawdziwą udręką prowadzącą do bezsenności. Kobiety z pokolenia X, choć są bardzo samodzielne i niezależne finansowo, jednak wymagają od innych wsparcia oraz pochwały – w ten sposób zyskują pewność, że ich praca ma głębszy sens. Gdy nie otrzymują upragnionego oparcia, czasem mogą stracić wiarę we własne możliwości i popadają w spiralęspiralę własnych absurdalnych myśli o tym, że kogoś zawiodły. Jak kobiety pokolenia X powinny walczyć z bezsennością? Pytanie nie jest proste, podobnie jak odpowiedź. Ciągły lęk, stres i szybsze bicie serce wymaga konsultacji z lekarzem, który najlepiej pokieruje leczeniem i zaleci dalsze działanie. Ogólnie biorąc, kobiety pokolenia X powinny przede wszystkim więcej odpoczywać, zmienić dietę na lżejszą, spacerować czy zacząć aktywność fizyczną. Dobrym pomysłem będzie odpuszczenie w pewnych kwestiach i nie przyjmowanie na siebie zbyt dużego obciążenia emocjonalnego. Kobiety pokolenia X muszą zadbać w pierwszej kolejności o siebie.