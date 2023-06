Biegła ze śladami krwi w kroczu. Ludzie nie mieli litości

Zagraniczne media rozpisują się o sytuacji, której doświadczyła w mediach społecznościowych triatlonistka Emma Pallant-Browne. Pod zdjęciem Brytyjki pojawił się żenujący komentarz mężczyzny, który zauważył, że na sportowym stroju kobiety widać plamy krwi menstruacyjnej. Sportowczyni przyznała, że dostała mnóstwo podobnych wiadomości, co mocno ją zaniepokoiło. Dlatego postanowiła zabrać głos.

"Nie jest to najlepsze zdjęcie Em Pallant. Z pewnością można je nieco lepiej wykadrować" - brzmiał jeden z komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem triatlonistki, tym samym odnosząc się do plamy na kombinezonie sportowczyni.

Emma Pallant-Browne napisała, że poczuła się przytłoczona ilością wiadomości dotyczących plam krwi, które widać na jej stroju. Dodała, że założyła jasny strój, ponieważ w takim zwyczajnie jest lżej biegać w takich warunkach, jakie panują na Ibizie. Ściganie się w czarnym obcisłym kombinezonie mogłoby doprowadzić przy takim wysiłku do omdleń.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!