Aleksandra Lisowska to 34-letnia reprezentantka Polski, która w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu zmierzyła się nie tylko z rywalkami, ale także wytrzymałością swojego organizmu podczas biegu maratońskiego.

Jeszcze w czasie nauki w szkole podstawowej Lisowska pokazała swój talent sportowy i wygrywała zawody w województwie i makroregionie. W czasach gimnazjum trafiła do klubu Zatoka Braniewo, gdzie rozpoczęła treningi pod okiem Waldemara Gajowniczka. Pierwsze ważne wyróżnienie zdobyła w 2019 roku podczas światowych wojskowych igrzysk sportowych w Wuhan, gdzie w maratonie drużynowym zajęła drugie miejsce.

W tym samym wywiadzie biegaczka zdradziła, że podczas wygranego biegu, dzięki któremu została mistrzynią Europy, myślała o sukcesach polskich chodziarzy - Dawida Tomali oraz Katarzyny Zdziebło. Odniosła się również do presji narzuconej przez polskich dziennikarzy.

"W tym kraju są idealne warunki do treningu, bo w Paryżu mają być dwa podbiegi - trzynasto- i 35-procentowy. Nie ukrywam, że dotychczasowe przygotowania były już bardziej pod Paryż i profil trasy na igrzyskach" - powiedziała Lisowska. Biegaczka przyznała też, że "Trzeba będzie być bardzo silnym".

Prywatnie Aleksandra Lisowska jest marynarzem Marynarki Wojennej RP, zaś wygrana w ME w Monachium była dla niej ogromną motywacją do dalszej pracy.

