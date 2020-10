Bielsk. Miał Covid, sanepid zamknął trumnę. Rodzina załamana

Rodzina 80-latka, odbierając jego ciało, nie wiedziała, że przyczyną jego zgonu był Covid-19. Lekarz jako przyczynę śmierci wpisał zapalenie płuc i niewydolność oddechową. 80-latek zmarł kilka godzin po tym, jak z rozpoznaniem tych dolegliwości, trafił do szpitala w Bielsku. Jak podaje lokalny portal bielsk.eu, nie było przeciwwskazań do tradycyjnego pochówku

Bielsk – interwencja sanepidu

– Usłyszeliśmy, że nie ma koronawirusa i możemy bez obaw normalnie odebrać ciało. Około godz. 11 wydano je zamówionemu przez nas zakładowi pogrzebowemu – tłumaczy medium synowa zmarłego. – Później przeglądaliśmy akt zgonu, rubryka dotycząca COVID-19 była pusta (…) Podpisała go ordynator oddziału – dodaje.

Rodzina zorganizowała pogrzeb tego samego dnia, po południu. Trumnę z ciałem 80-latka wystawiono w domu, by każdy, kto chciał, mógł się z nim pożegnać.

Wtedy zadzwonił telefon – to był sanepid. – Pani z sanepidu kazała zamknąć trumnę i wyprosić ludzi. Mówiła, że po ciało przyjedzie zakład komunalny, zabierze je w worku i pochowa – relacjonuje synowa. Bliscy się na to nie zgodzili, pracownica sanepidu musiała więc ustąpić i dogadać się z rodziną. Pozwoliła na odebranie trumny z ciałem przez zakład pogrzeb oraz pochówek we wcześniej przygotowanym miejscu.