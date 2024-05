Biją na głowę czarne szpilki. Sandały Krupińskiej to prawdziwa perełka

To ciekawa i nowoczesna alternatywa dla klasycznych groszków. Szarfa do kompletu, która ozdobiła szyję, dodała całości modowego twista i zastąpiła apaszkę.

Uzupełnieniem wiosennej stylizacji Krupińskiej były białe sandałki na obcasie. Świetnie korespondowały z kolorem sukienki i współgrały z jej długością. Buty z odkrytymi palcami to doskonała alternatywa dla klasycznych czółenek, które wybieramy na większe wyjście.

Białe sandały na niskim obcasie możesz nosić nie tylko do sukienek. Będą dobrze wyglądać również w połączeniu z jeansami lub spodniami palazzo, które w tym sezonie cieszą się dużą popularnością.

