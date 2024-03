Ten detal robi wrażenie. Fanką jest już Paulina Krupińska

Ma to związek nie tylko ze zbliżającą nową porą roku, ale przede wszystkim z trendami, które w ostatnim czasie królują wśród największych fashionistek. W kolekcjach u cenionych projektantów już jakiś czas temu mogliśmy zauważyć, że to właśnie kwiatowe aplikacje 3D wezmą górę, co zresztą ostatnie stylizacje gwiazd tylko to potwierdziły.