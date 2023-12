Bije na głowę kurtki. W płaszczu w stylu Zawadzkiej przetrwasz największe mrozy

Cichopek też ma podobny płaszcz

Stylizacja Katarzyny Cichopek z długim płaszczem zachwyciła nie tylko nas, ale i fanów aktorki. Jej puchowy płaszcz to absolutny must have na zimę. Jest naprawdę długi – aż do kostek. Do tego ma futerko na wysokości szyi, co dodaje uroku i zapewnia komfort i ciepło nawet w najmroźniejsze dni.