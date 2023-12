Zastąpi puchową kurtkę. Katarzyna Cichopek już go nosi

Ciepłe okrycie wierzchnie to absolutny must have na zimę. Najpopularniejsze w sieciówkach płaszcze poliestrowe i króciutkie kurtki puchowe nie będą jednak praktycznym wyborem. Te pierwsze za sprawą sztucznego materiału, a te drugie ze względu na długość. W co zatem warto zainwestować? Odpowiedź brzmi: w płaszcz puchowy, który będzie grzał całe ciało za sprawą ciepłego wypełnienia.