Bikini idzie w odstawkę? Jednoczęściowy strój to hit wśród gwiazd

Jennifer Lopez jest ikoną stylu, co udowodniła po raz kolejny, publikując zdjęcia z plaży. Wokalistka przy wyborze jednoczęściowego kostiumu kąpielowego postawiła na nieoczywisty kolor, tj. ciepłą, słoneczną żółć. Lecz to przede wszystkim krój przyciąga uwagę. Model jest mocno wycięty na biodrach niczym kombinezon do ćwiczeń z lat 80. J.Lo dobrała do tego idealne dodatki – pasiastą chustkę na głowę, duże okulary przeciwsłoneczne oraz złote kolczyki.