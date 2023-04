Podzieliła się zdjęciami z plaży. El Dursi wskoczyła w komplet z siateczki

Klaudia El Dursi jest w Kolumbii od prawie dwóch miesięcy. Niedawno świętowała zakończenie nagrań do siódmej edycji "Hotelu Paradise". Ale praca nadal wre. Aktualnie prowadząca i cała ekipa ma na warsztacie ósmy sezon programu, a będzie on wyjątkowy. W "All Stars" wystąpią bowiem uczestnicy już dobrze znani widzom.