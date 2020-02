Billie Eilish nie wytrzymała hejtu. "To rujnowało moje życie"

Billie Eilish stała się celem internetowych trolli, odkąd zdobyła najważniejsze statuetki na rozdaniu nagród Grammy. Z tego powodu postanowiła odciąć się od czytania komentarzy pojawiających się pod zdjęciami na jej profilu na Instagramie.

"To rujnowało moje życie" – wyznała piosenkarka dziennikarzom BBC. "Przestałam to robić dwa dni temu. Dosłownie dwa dni temu. Całkowicie przestałam czytać komentarze" – powiedziała. Billie Eilish została najmłodszą osobą w historii, która wygrała w czterech głównych kategoriach na rozdaniu nagród Grammy.

"Jest gorzej niż kiedykolwiek było" – piosenkarka żaliła się reporterce BBC Louise Minchin. "To dziwne, że im fajniejsze rzeczy ci się przytrafiają, tym bardziej ludzie cię nienawidzą. To szaleństwo" – kontynuowała.

Eilish wyznała, że w sieci prześladuje ją grupa internetowych trolli i że problemem jest to, że wielu z nich jest naprawdę zabawnych, przez co nikt ich nie powstrzymuje. "Również powiedziałabym, że to nic takiego, że to dla żartu. Mówi się e cokolwiek, żeby wywołać rozbawienie u drugiej osoby. Ja też mówiłam różne rzeczy, żeby wywołać śmiech, ale później zdałam sobie sprawę, że to nie było cool" – wyznała.