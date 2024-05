Biorą leki z opioidami. "Organizm będzie niszczony powoli"

- Przeczytałem kiedyś wywiad o nadużywaniu kokainy czy amfetaminy przez mieszkańców dużych miast. I coś we mnie pękło! - wyznaje w rozmowie z OKO.press lekarz, który ze względu na swoich pacjentów, pozostał anonimowy.

Ekspert przywołał dane, według których substancja o nazwie fentanyl zabija rocznie ok. 80 tys. Amerykanów. Choć na polskiej wsi, gdzie przyjmuje, leki zawierające ów składnik nie są dostępne, społeczeństwo przyjmuje inne wyniszczające produkty.

Rozmówca portalu wspomniał, że kiedyś przyszła do niego kobieta po 60-tce, prosząc o wypisanie recepty na 180 tabletek leku przepisywanego w przypadku wyjątkowo silnych bóli np. po operacji. Osoba po wycięciu wyrostka robaczkowego przyjmuje środek przez 2-3 dni po zabiegu.

Lekarz wspomina, że w wielu przypadkach dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, gdzie seniorzy dzielą się silnymi lekami, np. zawierających tramadol, z innymi członkami rodziny.

Kiedy taka osoba wsiądzie za kółko po wspomnianych lekach, może dojść do tragedii. "Jest otępiały, zwolniony, traci świadomość - gorzej niż po pół litra czystej" - opisuje "wnusia" lekarz.

