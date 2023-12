Uzależnieni w święta. "Kultura picia" nie ułatwia im walki z nałogiem

– Powodem jest m.in. ta nasza polska "kultura picia", gloryfikująca i w pełni akceptująca spożycie. Trzeźwiejący alkoholik źle się czuje w miejscu, w którym alkohol jest na stole i w pierwszym okresie zaleca się unikanie takich okazji. Często niestety wiąże się to z tym, że te osoby zostają same w domu, by nie narażać się na wyzwalacze i ogromny głód alkoholowy - mówi.