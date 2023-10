Biskup apeluje do młodzieży: Proszę, nie ogłaszajcie "odjaniepawlania"

Coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii. Niektórzy Polacy także negatywnie odnoszą się do Jana Pawła II, co nie umknęło uwadze duchownych. Jak podaje serwis Ekai.pl, wspomniał o tym biskup Mirosław Milewski, który podczas bierzmowania wystosował niecodzienny apel do młodzieży.