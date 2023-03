"Dzięki niemu obaliliśmy komunę". Ida Nowakowska w obronie papieża

"Nie lękajcie się" - Nowakowska przywołuje słowa papieża

To nie pierwszy raz, gdy Ida staje w obronie papieża. Niedawno prezenterka ,,Pytania na śniadanie" opublikowała nagranie, na którym widać jak poszła z synem do kościoła i pokazała swój sprzeciw wobec tego, co obecnie mówi się o papieżu Polaku. Widzimy na nim jak wraz ze swoim synkiem zapala świeczkę przy pomniku Jana Pawła II. Wideo opisała słynnymi słowami: "Nie lękajcie się", "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... Tej ziemi".