Biustonosz podrażnia skórę? Nie męcz się — wybierz odpowiedni Biustonosz upija tak, że trudno wytrzymać? Jeśli nie masz problemów skórnych, rozwiązaniem jest nieodpowiedni biustonosz albo jego niewłaściwa regulacja. Ten problem dotyczy wielu kobiet i przybiera różne postaci. Na szczęście nie tak trudno go zniwelować, wybierając pasujący biustonosz. Uciskające ramiączka Upijanie, obtarcia i zaczerwienienia, a czasem wręcz obtarty naskórek i małe ranki mogą być skutkiem złej regulacji i umiejscowienia ramiączek stanika. Jeśli boleśnie obcierają ramię i powodują zaczerwienienia, mogą być po prostu za krótkie lub zbyt mocno dopasowane. Mogą wpijać się w skórę także wtedy, kiedy biust jest ciężki, czyli w okresie karmienia. Ważne jest też ich umiejscowienie względem sylwetki. Jeśli ramiączka za bardzo rozchodzą się lub zbiegają się do środka w nienaturalny sposób, będą powodować ból. Wpijają się często ramiączka zbyt cienkie, które wybieramy w trosce o to, aby nie wystawały spod letniej sukienki albo bluzki, ale które nie podtrzymają należycie biustu. Na szerszych ramiączkach ciężar piersi nieco lepiej się rozłoży, co może w niektórych przypadkach zniwelować problem. Otarcia mogą pojawić się także u ciebie... Problem pojawiających się otarć w okolicy ramion dotyczy zarówno kobiet z niewielkim biustem, jak i z większym rozmiarem miseczek, potrzebujących podtrzymania. Zarówno ramiączka, miseczki, jak i opaska mają tu znaczenie. Mogłoby się wydawać, że te dylematy nie dotyczą drobnego biustu, ale tak nie jest. Także modele z płytkimi albo niewielkimi miseczkami mogą powodować dyskomfort i podrażnienia. Chcąc dopasować miseczkę tak, aby dobrze przylegała np. pod dopasowaną bluzką, niektóre kobiety dociskają mocno ramiączka i wybierają ciasne opaski. Taki ciasny stanik to także przyczyna sporej niewygody. W takim przypadku istotne jest dopasowanie kształtu miseczki, która w tanich modelach jest półkolista, co nie odpowiada realnemu wyglądowi różnych biustów. Różne kształty miseczek, w tym trójkątne, trójczęściowe, z różnymi panelami umieszczonymi w odpowiednich miejscach, pozwolą dopasować produkt niczym "na miarę" dla twoich piersi. Kluczowe może być ponowne dobranie twoich ulubionych staników, jeśli biust w ostatnich latach zmienił kształt i modele, które pasowały wcześniej, teraz nie pasują. Dopasuj biustonosz, a poczujesz różnicę Zły rodzaj biustonosza i nieodpowiedni rozmiar mogą powodować ból. Za luźna opaska sprawia, że biustonosz przesuwa się w trakcie każdego ruchu, a nie powinno tak być. Zadaniem biustonoszy niektórych typów jest podkreślanie i kształtowanie biustu, a nie tylko okrywanie go. Te silniej modelujące, zbierające piersi z zewnątrz i osadzające bardziej z przodu nosi się inaczej, mocniej przylegają i nie zawsze będą całkowicie nieodczuwalne, ale nie zmienia to faktu, że nie powinny powodować bólu. Również modelujące staniki należy dobierać tak, aby spełniały swoje zadanie (unoszenie, kompresowanie, kształtowanie i osadzanie biustu), ale sobie nie zaszkodzić – w trudniejszych wyborach pomoże profesjonalna brafitterka. Podrażnienia pojawiają się też wtedy, kiedy źle dopasujesz sportowy stanik. W tej kategorii występują 3 stopnie dopasowania biustonosza w zależności od tego, jak intensywne są ćwiczenia. Delikatniej dopasowane będą te np. do jogi, średnie będą do ćwiczeń cardio i fitnessu, a najbardziej przylegające np. na zajęcia z trampoliną bądź stepem. Te ostatnie mają za zadanie dość mocno osadzić biust w czasie intensywnych ćwiczeń, a sam intensywny ruch może wzmagać odczuwanie ucisku. Fiszbiny wpijają się w piersi Usztywniające druty spoczywające na mostku obejmują pierś od spodu i osadzają go na miejscu. Powinny spoczywać płasko, a ich zewnętrzny koniec powinien być skierowany ku środkowi pachy. To jeden z elementów staników, które często nie są dobrze dopasowane do kształtu piersi. U każdej kobiety biust jest inny i założenie, że każdy półkolisty element usztywnienia będzie pasował, może być błędne. Za wąskie lub za małe fiszbiny mogą boleśnie wbijać się w zewnętrzną część piersi. Odciśnięte pod piersią półkola także mogą świadczyć o tym, że fiszbiny są dla twojego biustu za małe. Miseczka drapie pod biustem W niektórych przypadkach pod piersiami lub obok nich odczuwamy nieprzyjemne drapanie odczuwalne z każdym ruchem. Wtedy możliwe, że sytuacja jest odwrotna i za luźne miseczki nie przylegają dobrze do biustu. Efektem jest nieprzyjemne drapanie pod piersiami odczuwalne z każdym ruchem, a po kilku godzinach nawet uszkodzenia naskórka. Dyskomfort może też być spowodowany wykończeniem biustonosza drapiąca koroną albo lamówką, a także być odczuwany przez kobiety, których skóra w okolicy biustu z wiekiem stała się bardzo delikatna i wrażliwa na podrażnienia.