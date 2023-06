Biżuteria dla każdego! Tak, dla taty też...

Dzień Ojca jest celebrowany w wielu krajach na świecie. W Polsce obchodzimy go każdego roku 23 czerwca. W czasie tego święta nasi ojcowie obdarowywani są różnym prezentami – mogą to być typowo męskie gadżety, książki, płyty z muzyką, a także elegancka biżuteria. Wysokiej jakości dodatki zawsze odnajdą się wśród męskiej garderoby. Są symbolem nierozerwalnych więzi i mogą być wspaniałą pamiątką na lata.

Pierwsze obchody Dnia Ojca

Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane w XX w. w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 19 czerwca 1910 r. w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Jego inicjatorką była Sonory Smart Dodd, córka Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Dziewczyna uczestniczyła wtedy we mszy świętej, która była poświęcona jej zmarłej matce. Dotarło do niej, że wszelkie trudy związane z wychowywaniem zarówno jej, jak i rodzeństwa, spadły na tatę. Zaproponowała więc władzom utworzenie nowego święta upamiętniającego rolę ojców, którzy poświęcają się swojej rodzinie. Od tamtej pory nie tylko tata Sonory, ale i wszyscy mężczyźni mogli świętować swój dzień.

Dzień Ojca został oficjalnie ustanowiony dopiero w 1972 r. przez prezydenta Richarda Nixona. Co ciekawe, w niektórych krajach święto obchodzi się w innym terminie. Na przykład Hiszpanie i Portugalczycy celebrują 19 marca, a Niemcy – czterdzieści dni po Wielkanocy. Z kolei w Austrii ojcowie mają swoje święto w drugą niedzielę czerwca. W Polsce mężczyźni obchodzą swoje święto od 1965 r. w dniu 23 czerwca. Jedynym krajem na świecie, który ma tę samą datę, co my, jest Nikaragua. Niezależnie od kalendarza chodzi o to, by nasi ojcowie czuli się wyjątkowo. To okazja, by docenić ich wysiłki i zaangażowanie w życie rodzinne. W jaki sposób możemy sprawić radość naszemu tacie? Obdarowując go upominkami od serca, np. stylowym zegarkiem czy efektownym sygnetem.

Bransoletka ze stali szlachetnej i skóry z funkcją kabla ładującego – wzór AZ533-3094, spinki do mankietów ze stali szlachetnej – wzór AZ532-1356

Biżuteria stworzona dla taty

Gesty, nawet te najdrobniejsze w postaci serdecznej rozmowy, są na wagę złota. Sprawiają, że w sercu naszego taty gości radość. Aby okazać mu jeszcze więcej czułości, podarujmy mu coś szczególnego, np. minimalistyczną biżuterię w rockowym lub industrialnym wydaniu. W Apart znajdziemy bransoletki ze stali szlachetnej, skóry, a także zdobione kamieniami szlachetnymi. Fanom gadżetów proponujemy bransoletki z funkcją kabla ładującego, które łączą świat piękna z technologią. Do biznesowego outfitu pasują bransoletki łańcuszkowe, a te z motywem piór i kotwic będą idealne na wakacje. Jeśli tata czuje się w świecie biżuterii jak ryba w wodzie, możemy podarować mu naszyjnik ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym lub złotym. Bezpiecznym wyborem będą też nieśmiertelniki, na których grawerowane są ważne informacje.

Równie chętnie realizowanym pomysłem na prezent są spinki do mankietu. To wybór w sam raz dla osób ceniących praktyczne rzeczy. Nie muszą to być jednak wyłącznie gładkie faktury. W kolekcji Aztorin znajdziemy np. spinki ze stali szlachetnej z motywem mechanizmu zegara czy w kształcie samolotów. Wielbicielom klasyki proponujemy srebrne modele z bursztynem bądź kwadratowe z żółtego lub białego złota z brylantem. Nieco odważniejszym pomysłem będzie sygnet o wyrazistej formie. Nowocześni ojcowie świadomi swojego stylu z pewnością docenią taki upominek. Alternatywą są także obrączki z ażurowym wzorem i cyrkoniami oraz naszyjniki, np. krzyżyki na szyję. Dla każdego taty będzie to znak, że jest niezastąpiony, pełen optymizmu i chętnie służy pomocą.

Albert Riele Premiere – nr ref.: 645GQ24-SP33I-LN-K1

Klasyczne zegarki i smartwatche

Doskonałym prezentem, który sprawdzi się na Dzień Ojca, jest zegarek. W Apart znajdziemy m.in. męskie zegarki Albert Riele. Ta szwajcarska marka powstała w 1881 r. i do dziś ma w swoim portfolio gamę wytwornych zegarków swiss made. Wśród nich są modele z okrągłą tarczą na skórzanym pasku lub stalowej bransolecie. Każdy z nich będzie idealny dla mężczyzn ceniących najwyższą jakość i dobry styl. Czasomierze są wyposażone w wiele praktycznych funkcji, takich jak datownik, sekundnik, wskaźnik faz Księżyca. Warto też zwrócić uwagę na mechanizm kwarcowy, antyrefleksyjne szkło, a także wodoszczelność. Zanim wybierzemy konkretny zegarek, sprawdźmy, w jakich kolorach gustuje nasz tata – srebrze, złocie, a może skórzanym brązie lub czerni?

Aztorin Sport – nr ref.: A094.G428, A093.G425-K1

Osobie ceniącej to, co sprawdzone proponujemy zegarki z kolekcji Aztorin, które można uzupełnić stylową biżuterią. Mają one wiele praktycznych funkcji, a do tego kilka kategorii stylistycznych – Sport, Casual i Classic. Miłośnikom footballu warto podarować w prezencie zegarek z motywem ulubionego klubu piłki nożnej, np. Lech Poznań lub Legia Warszawa. Jeśli tata jest kibicem innej drużyny, uniwersalnym wyborem będzie model Aztorin Ekstraklasa. Wyposażony jest w chronograf, datownik, mały sekundnik oraz wskaźnik 24-godzinny. Wielbiciele sportu będą zachwyceni jednym ze smartchwatchy AM:PM z okrągłą lub prostokątną tarczą. Te inteligentne zegarki pomagają kontrolować tętno i liczbę kroków. Nie ma lepszego sposobu na to, by pokazać tacie, jak bardzo się o niego troszczymy.

AM:PM Smartwatch, nr ref.: PS215-U767-K1

Pamiątkowe pióra i długopisy

Nie tylko biżuteria może być ciekawym prezentem na Dzień Ojca. Jeśli tata woli coś bardziej praktycznego, podarujmy mu wieczne pióro lub długopis. Posługiwanie się piórem jest przyjemne i wyjątkowe. Sprawia, że charakter pisma staje się bardziej wysublimowany. Nazwa tego przedmiotu pochodzi od francuskiego plume sans fin, co dosłownie oznacza "pióro bez końca". Uzupełnianie atramentu na bieżąco sprawia, że pisanie nigdy się nie kończy. W Apart znajdziemy bogatą kolekcję piór wiecznych zarówno klasycznych, jak i kulkowych. Wśród dostępnych kolorów są m.in. czarny, srebrny, złoty, biały, niebieski lub czerwony. Niektóre barwy łączą się ze sobą, tworząc ciekawą kombinację. Dla tych, którzy wolą tradycyjne akcesoria, marka Apart przygotowała również eleganckie długopisy z logo Parker oraz Waterman. Bez wątpienia taki prezent jest synonimem klasy i podkreśli rangę tak ważnego święta.

