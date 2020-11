Black Friday: 3 płaszcze, które upolujesz ze zniżką!

Marzy Ci się nowy płaszcz, a może od dłuższego czasu szukasz swojego idealnego modelu? Wraz z platformą zakupową Domodi.pl przyjrzeliśmy się najmodniejszym krojom na rynku i sprawdziliśmy, czy w trakcie Black Friday – nadchodzącego święta promocji i rabatów – znajdziecie je w okrojonych cenach!

Materiał Patnera: Domodi.pl

Pikowany w czarnym kolorze – niczym z planu filmu "Martix". Klasyczny beżowy z wiązaniem w talii, a może popularny "teddy bear" coat – płaszcz, który pokochały influencerki nie tylko za swój krój – każdy z nich to hit tej jesieni. Jeśli zatem poszukujesz idealnego modelu dla siebie, to Black Week w Domodi.pl jest okazją, aby kupić go w atrakcyjnej cenie.

Pikowany płaszcz Czarny, długi i pikowany – to trzy cechy jednego z najmodniejszych modeli płaszczy w jesiennym sezonie. Sieciówki i projektanci inspirowali się motywem z popularnego filmu "Matrix". Te najpopularniejsze wykonane są ze skóry, ale wśród dostępnych na rynku modeli znajdziesz także puchowe czy kreszowe. To ciepła alternatywa dla wełnianych płaszczy, do tego dodatkowo skutecznie chroni przed wiatrem. Jego kolor i krój to także masa stylizacyjnych możliwości. Idealnie sprawdzi się do sportowego outfitu zwieńczonego adidasami, jak i do eleganckiej, wieczorowej wersji ze szpilkami. Czy to jest Twój wymarzony krój?

Kamelowy klasyk Jedno jest pewne – klasyka nigdy nie wychodzi z mody. A ta pasuje tak do eleganckiego stylu, casualu jak i sportowych stylizacji. Tak właśnie jest z dwurzędowymi płaszczami w odcieniach brązów i beżów. Dobrej jakości wełna, z której są wykonane zapewnia długoletnie użytkownie. Męski, prosty krój oraz długość do kolana to znaki rozpoznawcze tego modelu. Jeśli zatem cenisz klasykę ponad trendy – to wybór dla Ciebie. A nadchodzący Black Friday to idealna okazja ku temu, aby złapać ten ponadczasowy model w świetnej cenie!

Teddy bear coat Jest ciepły, efektowny i modny od kilku sezonów – Teddy bear coat, czyli pluszowy płaszcz to nieodłączny element jesieni, a nawet lekkiej zimy. W sklepach znajdziemy wiele jego form, od tych klasycznych, czyli o prostym kroju, aż do wymyślnych, taliowanych wersji. Jeśli szukasz płaszcza na więcej niż jeden sezon, zwróć uwagę na te o męskim kroju. Choć wśród kolorów pojawiają się biele i beże, to praktycznym rozwiązaniem jednak w okresie jesiennym są ciemniejsze wersje np. w barwach butelkowej zieleni, borda czy ciemnego brązu. Nie pobrudzą się tak szybko i będą nam służyły przez długi czas. Black Friday to odpowiedni moment, aby zaopatrzyć się właśnie w ten model!

