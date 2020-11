WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 1 black friday 2 godziny temu Black Friday: te buty i torebki to inwestycja na lata! Szukasz ponadczasowych rzeczy, które posłużą Ci przez lata? Pora na wymianę garderoby, a może po prostu masz chęć sprawić sobie nową rzecz? Teraz masz okazję upolować prawdziwe perełki dzięki Black Friday i okazją, które w jego trakcie przygotowały marki i sklepy z modą. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday - zobacz, co warto kupić! (Pexels) Materiał Partnera: Domodi.pl Wraz z serwisem modowym Domodi.pl sprawdziliśmy, które modele butów i torebek wpisują się w globalne trendy i będą idealnym dodatkiem przez najbliższe sezony! Białe detale Choć jeszcze kilka lat temu białe botki i kozaki były postrzegane jako wstydliwy element – od dwóch lat widzimy tendencję, która sprawia, że to najgorętszy trend. Dlatego rozważ zakup akcesoriów w tym kolorze. Jeśli biała torebka, to koniecznie w wersji mini – taki model upodobały sobie największe domy mody i projektanci. Zmieścisz w niej niezbędne minimum, a jej kształt – np. mały kuferek czy geometryczny prostokąt – dodatkowo dodadzą stylizacji charakteru. W przypadku butów zwróć uwagę na krótkie, skórzane botki lub długie kozaki, ze sztywną cholewką. Patrząc na nadchodzące trendy - białe dodatki zostaną z nami na dłużej! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Mocny akcent Jeśli cenisz minimalistyczne stylizacje to w trakcie Black Friday rozważ zakup jednego elementu, który będzie stanowił mocno wyróżniający się akcent. Wielu fashionistów powtarza, że podstawą stylu są dobrze ułożone włosy oraz…torebka. Dlatego szukając dodatku zwróć uwagę na listonoszki. Te, na łańcuszku, wykończone np. aksamitem sprawdzą się tak wieczorem jak i w trakcie dnia. W tym wypadku postaw na kolor – soczysta śliwka, ciemna zieleń lub granat morskiej toni będą strzałem w dziesiątkę bez względu na porę roku! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Klasyka na lata Nie ma większej klasyki niż skórzana torebka w kolorze brązu. Dlatego ten czas wyprzedaży i promocji możesz skutecznie wykorzystać na znalezienie dla siebie idealnego modelu. A w tych praktycznie możesz przebierać bez końca. Począwszy od aktówek i listonoszek, a skończywszy na najmodniejszych obecnie torebkach maxi noszonych w ręku. W przypadku tego dodatku pomyśl o praktycznych aspektach z nim związanych – bo idealnie sprawdzi się w pracy czy szkole i na uczelni. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dziki zachód Kowbojki to trend, który z roku na rok dojrzewa i zyskuje nowych zwolenników. Choć początkowo były przymiotem festiwali – dzisiaj spotykamy je także w casualowych stylizacjach. Jeśli marzysz o parze tych butów – poszukaj okazji w trakcie Black Friday! Możesz wybierać w klasycznych, monokolorystycznych modelach do kostki lub pokusić się o te z wysoką cholewką i zdobieniami. Wszystko zależy od Ciebie! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze