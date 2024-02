Rzadko pokazują się razem. Nie każdy wie, że są siostrami

Tym razem jednak Blake Lively nie pozowała ze swoim mężem, a ze starszą siostrą - Robyn, która także pojawiła się na pokazie. Uśmiechnięte pozowały razem do zdjęć, prezentując szerokie uśmiechy i efektowne kreacje.

W przeciwieństwie do młodszej o 15 lat siostry, Robyn Lively zdecydowała się na skromną, prostą czarną sukienkę mini, z zabudowanym dekoltem i długimi, rozszerzanymi od łokci rękawami. Do tego dobrała czarno-srebrne szpilki w panterkę, eleganckie, wiszące kolczyki i efektowne, srebrne pierścionki. Postawiła też na rozpuszczone, pofalowane włosy i prosty, elegancki makijaż, lekko podkreślający oczy.

