Blanka Lipińska o swojej fortunie. "Nawet nie wiem, ile mam pieniędzy"

Od kilku lat nazwisko Blanki Lipińskiej przewija się w prawie każdej księgarni w kraju. Rzesze Polek chętnie kupują jej powieści o zabarwieniu erotycznym i tym samym przyczyniają się do zwiększania się majątku Lipińskiej. To właśnie do niej należy obecnie tytuł najlepiej zarabiającej polskiej pisarki.

Blanka Lipińska o starych nawykach

Jednak okazuje się, że autorka nie traktuje tego jako spełnienia marzeń. "Tak, jestem najlepiej zarabiającą pisarką w Polsce, ale nawet nie wiem, ile mam pieniędzy. Po prostu ich nie wydaję. Nie mam czasu wydawać" – przyznała w rozmowie z Wideoportalem.