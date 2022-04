Blanka Lipińska odpowiada na pytania o "spuchniętą" twarz. "Wyglądam, jakbym ważyła z 80 kg"

Anna Maria Sieklucka, Michele Morrone, Magdalena Lamparska i, oczywiście, Blanka Lipińska. Ostatni, wtorkowy wieczór należał zdecydowanie do gwiazd i producentki filmu "365 dni: Ten dzień", na którego z pewnością czekało wielu. To oni odegrali tej nocy główną rolę, chętnie pozując na ściance. I choć niemałą uwagę przykuło zachowanie Siekluckiej i Morrone, którzy zdawali się być sobie bardzo bliscy, zainteresowanie wzbudził także odmieniony wygląd Blanki Lipińskiej. Co dokładnie się stało?