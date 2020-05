Blanka Lipińska odwiedziła Natalię Siwiec. Dostała od niej praktyczny prezent

Blanka Lipińska bardzo chętnie dzieli się w mediach społecznościowych różnymi wydarzeniami ze swojego życia codziennego. Tym razem na InstaStory nagrała filmik, na którym prowadzi auto ubrana w czarną bluzę z nadrukiem animowanej postaci Cruelli De Vil. Postanowiła skorzystać z okazji, że wreszcie otwarto sklepy z ubraniami i wybrać się do galerii handlowej.

"Mimo że TK Maxx jest zamknięty, postanowiłam dzisiaj przeżyć przygodę i pojechać do centrum handlowego. Jeszcze nie wybrałam, które centrum handlowe to będzie, ale wczoraj byłam u Natalki Siwiec i u Mariusza, Dostałam w prezencie s-ki różowe, ponieważ s-ki ciężko jest dostać. Piękne są. Podobno wszędzie trzeba teraz chodzić w rękawiczkach, coś obrzydliwego po prostu, no ale trudno. Więc dzisiaj ja i moja różowa ręka idziemy podbijać galerię handlową" – oznajmiła z entuzjazmem.