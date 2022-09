Blanka Lipińska pod kroplówką. Zamieściła niepokojące zdjęcie

Pamiętajmy jednak, że taka kuracja witaminami nie jest dla każdego. Najpierw należy wykonać szereg badań - m.in. po kątem wydolności nerek i wątroby, aby wlewy pomogły, a nie doprowadziły np. do zatrucia organizmu. Lekarze są ostrożni, co do kwestii ich przyjmowania i rekomendują, aby starać się dbać o zdrowie naturalnymi metodami. Jakimi? Jedzeniem dużej ilości owoców i warzyw, które posiadają cenne witaminy i minerały. To tym możemy w najprostszy sposób wspomagać naszą odporność.