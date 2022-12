Blanka Lipińska pokazała zdjęcie z ukochanym. "Dziękuję za miłość"

Życie prywatne Blanki Lipińskiej śledzą setki tysięcy użytkowników mediów społecznościowych. Autorka erotycznej sagi nigdy nie kryła się z nowinkami dotyczącymi swoich związków. Jeden z nich ogłosiła nawet na Instagramie. Opublikowała wówczas wspólne zdjęcie z Baronem. Z czasem pożałowała tego, że tak otwarcie mówiła o swoich uczuciach do partnera. Do dziś jest bowiem pytana o to, jak zakończyła się jej relacja z muzykiem.