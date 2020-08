Blanka Lipińska skrytykowana. Ałbena Grabowska: ona chciała zarobić. To z rewolucją seksualną nie miało nic wspólnego

Prawdopodobnie nie ma w Polsce osoby, która mimo dostępu do internetu nie wiedziałaby, kim jest Blanka Lipińska albo chociaż nie obiłoby się o jej uszy co nieco na temat "365 dni". Książki Lipińskiej są bestsellerami, jednak wciąż wzbudzają kontrowersje, również w środowisku literackim. Ałbena Grabowska mówi wprost: takie pisarstwo to żaden wyczyn.