Blanka Lipińska w osobistym wywiadzie z mamą. "Byłam okropna. Fatalnie odzywałam do rodziców"

Kiedy Blanka Lipińska pojawiła się ze swoją mamą na ściance podczas premiery jej filmu, wszyscy pytali: "to mama czy siostra?". Teraz obie zdecydowały się opowiedzieć o ich relacji i przyznać, że nie zawsze było łatwo.

Na pytanie, czy rodzice są z niej dumni, odpowiedziała bardzo skromnie. "No, osiągnęłam sukces, więc się cieszą. Widzę nieraz, jak tatusiowi się oczka szklą. Ale ja tak tego nie odczuwam. Gdybym wynalazła lek na raka, to rozumiem, że można być ze mnie dumnym, a ja napisałam tylko trzy powieści i zrobiłam film" – zdradziła.

Chociaż aktorka mówi o swojej mamie "moja przyjaciółka", to nie zawsze były sobie tak bliskie. Pisarka wyznała, że w dzieciństwie była dość nieznośnym dzieckiem i teraz jest jej za to wstyd. "Przez ostatnie trzy, cztery lata życie nauczyło mnie pokory. Wcześniej jednak 'na złość babci odmrażałam sobie uszy'. Byłam okropna. Fatalnie odzywałam się do rodziców. Chętnie cofnęłabym się w czasie i sprzedała sobie siarczystego liścia. Pamiętam, jak się brzydko do mamy odezwałam i dostałam za to w twarz. Ile mogłam mieć wtedy lat? Piętnaście?" – mówiła.