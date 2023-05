Blanka zwróciła się do fanów po finale Eurowizji. "Ogromny sukces"

A jak poszło naszej reprezentantce? Blanka z żywiołowym utworem "Solo" znalazła się na 19. miejscu w rankingu . Przypomnijmy, że w konkursie brało udział 26 państw. 23-latka wypadła gorzej niż w zeszłym roku Krystian Ochman, który mógł pochwalić się 12. miejscem. Natomiast Blanka poradziła sobie znacznie lepiej niż Rafał Brzozowski, który dwa lata temu nawet nie przeszedł do finału.

Blanka dała z siebie wszystko. Wystąpiła jako czwarta, a jej wykonanie utworu "Solo" jak zwykle porwało publiczność. Po finale, który zakończył się o pierwszej w nocy czasu polskiego, postanowiła zwrócić się do fanów. Na InstaStories opublikowała krótkie nagranie prosto z autokaru.

– Cześć kochani. Chcę wam z całego serca podziękować za całe wsparcie, za wszystkie wasze głosy. Mamy ósme miejsce w televotingu (głosy widzów – przyp.red.). To jest, uważam, ogromny sukces i bardzo, bardzo wam za wszystko dziękuję. Wysyłam moc buziaków z autokaru Solo – powiedziała Blanka Stajkow z szerokim uśmiechem na twarzy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!