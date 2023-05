Po nim odziedziczyła urodę i nazwisko. Kim jest ojciec Blanki?

Od dziecka była bardzo muzykalna. Od 6. roku życia jedną z jej pasji był taniec. Przez wiele lat trenowała nawet disco dance. Uczyła się również w szkole muzycznej. Mając zaledwie 13 lat, nagrała swój pierwszy utwór pt. "Strong Enough". Wyjechała także na cztery lata do Stanów Zjednoczonych, gdzie grała i śpiewała w lokalnych barach. Ma na swoim koncie m.in. występ w klubie "The Bitter End", gdzie dostrzeżono samą Lady Gagę.